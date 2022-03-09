"С 14 марта мы отменяем QR-коды при посещении театров, спортивных мероприятий в помещениях. Таким образом, с 14 марта на территории Мурманской области QR-коды применяться не будут", — сказал Чибис на оперативном совещании в среду.

Он добавил, что в соответствующих объектах отменяются ограничения по наполняемости.

Ранее губернатор объявил о смягчении различных ограничений с 4 и 11 марта.

Так, с 4 марта продлено время работы общепита до 02:00 мск (ранее работали до 23:00 мск). В торговых и торгово-развлекательных центрах больше не будут проводить термометрию. Кроме того, максимальная наполняемость кинотеатров, учреждений культуры и спорта увеличена с 50% до 75%, а также разрешено проведение выставок.

С 11 марта откроются и будут работать без ограничений по наполняемости детские детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, в торговых центрах возобновят работу фуд-корты и будут доступны места отдыха. Также разрешено оказание услуг на массовых мероприятиях в парках, торгово-развлекательных центрах и других местах: прокат инвентаря, работа аттракционов.

Как сообщалось, с 18 февраля в Мурманской области отменили проверку QR-кодов в заведениях общепита, кинотеатрах и при входе в торговые и торгово-развлекательные центры.

По данным оперштаба на вторник, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 129 тыс. 312 случаев коронавируса, включая 445 новых за прошедшие сутки.

В Мурманске всего выявлено 64 тыс. 397 случаев, включая 207 новых за минувшие сутки.

За все время 111 тыс. 445 человек выздоровели, скончались 3 тыс. 144 человек с коронавирусом.