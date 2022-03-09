"Дополнительные авиарейсы по маршруту Ташкент — Москва — Ташкент будут выполняться с 9 по 14 марта, а по направлению Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент 11, 13 и 14 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

Ранее узбекский авиаперевозчик сообщил, что с 3 по 26 марта ввел дополнительные рейсы из Ташкента и Намангана в Сочи вместо отмененных рейсов в Краснодар и Ростов-на-Дону, после того, как там были закрыты аэропорты. Помимо этого, заявлено о введении в марте дополнительных рейсов по маршруту Ташкент — Новосибирск — Ташкент.

Узбекистан с апреля 2021 года возобновил авиасообщение с РФ, прерванное годом ранее из-за пандемии коронавируса. До пандемии Uzbekistan Airways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, компании РФ — 97 рейсов в города Узбекистана.