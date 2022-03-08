"Мы продолжаем наблюдать за развитием трагических событий и сегодня приняли решение приостановить деловую активность в РФ, включая отгрузки всей продукции Starbucks. Наш лицензионный партнер согласился приостановить работу кофеен и оказать поддержку почти 2 тыс. сотрудникам", — говорится в заявлении CEO Starbucks Кевина Джонсона, опубликованном на сайте компании.

В России сеть Starbucks объединяет 130 кофеен, которыми управляет партнер компании (оператор российской сети — ООО "Кофе Сирена"). Первая кофейня Starbucks в России была открыта в 2007 году.

Ранее сообщалось, что решение об остановке работы в России объявила сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s.