«Благодаря изменениям правительство вправе снять с инвесторов существовавшие ранее административные согласования, обеспечивая «зеленый коридор» инфраструктурным проектам в сфере туризма. Оптимизация процесса межведомственного согласования при строительстве и реконструкции туробъектов с участием частных инвесторов обеспечит более оперативное и гибкое взаимодействие сторон. Мы сможем сохранить темпы реализации действующих проектов и в среднесрочной перспективе привлечь в отрасль дополнительные инвестиции», — цитирует пресс-служба зампреда правительства.

По словам Чернышенко, такая поддержка бизнеса ускорит ввод в эксплуатацию гостиниц и инфраструктуры для доступного и комфортного отдыха россиян.

Как напоминают в аппарате премьера, срок окупаемости гостиничных проектов в России — более 10 лет, что делает этот бизнес одним из самых долгоокупаемых.