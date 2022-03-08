"Мы понимаем, какое влияние окажет это решение на наших российских сотрудников и партнеров, поэтому мы готовы поддерживать их, так же, как и наших украинских коллег. В том числе мы продолжим платить зарплату всем сотрудникам McDonald`s в России", — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что компания не знают, когда сможет вновь открыть российские рестораны.

"Мы столкнулись со сбоями в нашей цепочке поставок, а также другими операционными последствиями. Мы также будем внимательно следить за ситуацией в гуманитарной сфере", — добавляется в сообщении.

В России у McDonald's 850 ресторанов быстрого обслуживания, 62 тысячи сотрудников и сотни локальных поставщиков и партнеров.

Ранее во вторник компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, объявила о приостановке инвестиций и развития в России.