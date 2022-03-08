«Как заявляет правительство Таиланда, более 7 тыс. украинских и российских туристов, застрявших на курортах страны из-за отмены рейсов, смогут бесплатно продлить свои 30-дневные визы. Это одна из мер, которые власти осуществляют, чтобы помочь пострадавшим туристам. Кабин рассматривает также другие меры, в том числе предоставление убежища и доступа к китайской платежной платформе UnionPay», — пишет издание.

Как уточняется, стоимость продления визы для туристов из России и Украины составляет 1900 бат (7,5 тыс. рублей). По данным Тайского управления по туризму (ТАТ), большинство из застрявших туристов находятся на Пхукете, Самуи, Краби и Паттайе.

По словам главы ТАТ Ютасака Супасорна, правительство Таиланда не будет депортировать россиян, у которых кончатся визы. Им может быть предоставлено убежище в Паттайе и на Пхукете. Также газета сообщает, что туроператоры сейчас работают с UnionPay, чтобы помощь туристам, пострадавшим из-за санкций против российских банков, в результате которых у них перестали работать пластиковые карты.

«Некоторые туристические ассоциации предложили правительству разрешить использование криптовалют туристам, которые не могут совершать платежи каким-либо другим способом. Кроме того, правительство ищет способы решить проблему медицинского обслуживания российских туристов в клиниках страны», — пишет издание.

Как сообщалось, несколько частных медицинских центров Пхукета отказались принимать страховые медицинские полисы россиян после введения санкций против российских банков. Клиники готовы оказывать услуги только за наличный расчет. Аналогичные проблемы возникли у российских туристов в некоторых отелях — те также готовы предоставлять дополнительные услуги — в ресторанах, спа-центрах и другие — только за наличные.

Россия была главным иностранным рынком для Пхукета в зимнем сезоне, средняя продолжительность поездки россиян составляла 10 дней. Как пишет Bangkok Post, местный турбизнес опасается, что отмена рейсов на остров авиакомпаниями «Аэрофлот» и S7 снизит турпоток, так как оба перевозчика выполняли прямые рейсы из многих городов России. Порядка 70% туристов из нашей страны прибывали на остров прямыми рейсами, которые сейчас полностью отменены, еще 30% — транзитом через страны Ближнего Востока. Как предполагают туроператоры и отельеры Пхукета, эти туристы также могут отменить поездки из-за резкого ослабления курса рубля и высоких цен на авиабилеты.

По данным Туристической ассоциации Пхукета, в настоящее время на острове находится от 3,5 до 4 тыс. российских туристов и 300-400 украинцев. Супасорн подчеркнул, что туроператорам, властям региона и российскому консульство нужно вместе работать над тем, чтобы облегчить пребывание туристов в стране.

После начала спецоперации России в Украине западные страны ввели санкции против многих российских компаний, среди них — банки и авиаперевозчики. Кроме того, платежные системы Visa и Master Card объявили об уходе с российского рынка с 10 марта. В результате находящиеся за рубежом россияне начали испытывать проблемы с платежами и снятием наличных.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах.



