"В связи со сложившейся геополитической ситуацией авиакомпания "Уральские Авиалинии" приостанавливает выполнение рейсов в Азербайджан — в Баку, Гянджу, Ленкорань с 8 по 26 марта включительно", — говорится в сообщении.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах.

Флот "Уральских авиалинии" составляют 53 Airbus (14 А321, 24 А320, 5 А319, 3 A320neo, 7 А321neo). Все они эксплуатируются на условиях операционного лизинга.

Ранее сообщалось, что с 4 марта "Уральские авиалинии" прекратили полеты в ОАЭ, Армению и Израиль, с 6 марта — в Египет