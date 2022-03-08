«В связи с приостановкой рейсов, выполняемых российскими авиакомпаниями в направлении Республики Корея, для возвращения в Россию рекомендуем воспользоваться альтернативными маршрутами», — говорится в сообщении дипмиссии.

Дипломаты рекомендуют россиянам прямые рейсы из аэропорта Инчхон в Сеуле до Владивостока, которые, по их данным, пока выполняются, рейсы Korean Air, Air Busan. Кроме того, можно вернуться транзитом через третьи страны. В том числе, через Стамбул на рейсах Turkish Airlines, Дубай и Абу-Даби — на рейсах Emirates и Etihad.

Также возможно возвращение через аэропорты Казахстана, Узбекистана и Монголии на рейсах перевозчиков этих стран, которые выполняют полеты в Росси.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах.

Российские авиакомпании начали отменять международные рейсы даже в открытые для полетов страны еще до рекомендаций Росавиации. К 8 марта все крупные туроператоры объявили о приостановке продаж туров за рубеж.

Всего после 8 марта россиянам будут доступны для полетов 17 зарубежных стран.