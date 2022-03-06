Так, Turkish Airlines будет летать в Стамбул, а турецкая авиакомпания Pegasus — в Стамбул и Анталью.

В Дубай будут летать flyDubai и Emirates, в Шарджу — Air Arabia, в Абу-Даби — Etihad.

Национальный перевозчик Бахрейна Gulf Air сохранит рейсы в столицу королевства, а Qatar Airways — в столицу Катара Доху.

В города Казахстана можно будет полететь на рейсах Air Astana и Fly Arystan. В Ереван выполняют рейсы две авиакомпании — Armenia и FlyOne Armenia. В города Узбекистана летает Uzbekistan Airways. Также в Армению и Узбекистан можно полететь на рейсах Red Wings.

В Таджикистан можно полететь на рейсах Somon Air, в Кыргызстан — на Avia Air Traffic.

В Израиль (Тель-Авив) летает национальный перевозчик авиакомпания El Al.

В Марокко можно отправиться на рейсах Royal Air Maroc, которая выполняет полеты в Касабланку.

Рейсы в Иорданию (Амман) выполняет Royal Jordanian.

В столицу Шри-Ланки Коломбо летает национальный перевозчик Sri Lankan.

На рейсах Ethiopian можно отправиться в столицу Эфиопии Аддис-Абебу.

В Ирак выполняют рейсы две авиакомпании: Mahan Air — в Тегеран, Iraki Airways — в Багдад.

Венесуэльская Conviasa продолжает рейсы в Каракас.

Авиакомпания Mongolian Airlines предлагает полететь в Улан-Батор.

Из европейских направлений сохраняется только Сербия, куда можно отправиться на самолетах национального перевозчика Air Serbia.