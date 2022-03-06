"Авиакомпания "Уральские авиалинии" прекращает выполнение рейсов из/в Египет с сегодняшнего дня, 6 марта, до конца мая 2022", — говорится в сообщении в официальном аккаунте компании.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Уральские авиалинии" с 5-го по 13 марта будет осуществлять только вывозные рейсы из Египта, а с 14 марта полетная программа в Египет будет отменена как минимум до 20 мая 2022 года.

Кроме того, СМИ сообщили, что 6 марта из Шарм-аль-Шейха не смог вылететь борт "Уральских авиалиний", который должен был вывезти туристов с курорта. Их снова разместили в гостиницах.