"У нас уже имеется определенный болезненный опыт на данный момент. Выставка "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие" не сможет открыться 15 марта, как это планировалось. В выставке должны были участвовать произведения зарубежных художников, которые на данный момент не имеют возможности предоставить вещи для экспонирования. Среди них — работа Олафура Элиассона, имеющая важное значение для проекта и выбранная в качестве эмблемы выставки", — сказала Лошак.

При этом она отметила, что музей продолжает сотрудничество с зарубежными партнерами по данному проекту. "Поэтому мы не отменяем выставку и надеемся, что наступит момент, когда мы сможем ее показать. Все готово для этого, уже существует каталог", — добавила Лошак.

По ее словам, выставка "поднимает важную тему, связанную с видением или зрением как философским пониманием этого процесса, представляет слепоту и прозрение, редуцированное и расширенное восприятие скорее, как некий метафизический импульс, чем физические свойства зрения. С помощью искусства проект показывает бесконечную вариативность личностного восприятия". "Эта выставка актуальна как никогда, и мы уверены, что мы и наши партнеры сделаем все, чтобы она состоялась", — добавила она.