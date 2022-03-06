"Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов. Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета по месту его приобретения или перенести вылет на любой рейс, доступный в продаже", — говорится в сообщении.

О приостановке полетов за рубеж с 8 марта также сообщила AZUR air.

"С полуночи 6 марта авиакомпания не будет принимать к перевозке пассажиров, имеющих билеты в обе стороны полетов с возвращением в РФ после 8 марта. До полуночи 8 марта авиакомпания будет перевозить пассажиров международных рейсов с билетами только в одну сторону", — говорится в сообщении перевозчика.

AZUR air при этом продолжит выполнять вывозные рейсы для россиян, которые сейчас находятся за рубежом: в Мексике, Доминикане, Кубе, Турции, Египте, Вьетнаме и на Мальдивских островах. "После 8 марта в вывозной программе будут задействованы самолеты, зарегистрированные в государственном реестре воздушных судов РФ", — уточнили в компании.

В субботу Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации "и отсутствуют риски их ареста или задержания". Также они не распространяются на авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили авиасообщение с РФ.

Об отмене всех зарубежных рейсов уже сообщили "Аэрофлот", который продолжит летать только в Минск, "Победа", S7, Smartavia. Другие авиакомпании также существенно ограничили рейсы за рубеж, в том числе в страны, полеты в которые не запрещены.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним, а также обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с авиакомпаниями. По данным консалтинговой компании Cirium, из 980 пассажирских самолетов, которые используют российские авиаперевозчики, более 500 находятся в лизинге иностранных владельцев.