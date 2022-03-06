"С этого момента Visa будет работать со своими клиентами и партнерами в России, чтобы прекратить все операции в ближайшие дни", — говорится в сообщении Visa.

Когда эта работа завершится, все транзакции по картам Visa, выпущенным в России, за ее пределами осуществляться не будут. Также в России не будут работать карты Visa, выпущенные иностранными финансовыми институтами.

"Мы были вынуждены действовать после неспровоцированного вторжения России на Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали. Мы сожалеем о том влиянии, которое оказывает это решение на наших коллег, клиентов, партнеров, продавцов, держателей карт, которых мы обслуживаем в России. Эта война и продолжающаяся угроза миру и стабильности требуют от нас реакции в соответствии с нашими ценностями", — заявил глава Visa Эл Келли, процитированный в сообщении.

"Карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться сетью Mastercard", — сообщила, в свою очередь, Mastercard.

"Учитывая беспрецедентный характер конфликта и неопределенность экономической ситуации, мы приняли решение приостановить наши услуги в России", — сказано в сообщении.

Сбербанк пояснил, что эти решения не повлияют на работу карт Visa и Mastercard внутри страны. Они будут работать, по ним можно будет совершать операции на территории России — снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в оффлайн магазинах, так и в российских интернет-магазинах (на территории России все платежи проходят через отечественную систему НСПК).

"Платежи за рубежом и в зарубежных интернет-магазинах с российских карт, выпущенных Visa и Mastercard, будут ограничены. Мы рекомендуем россиянам, находящимся за рубежом, заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты)", — заявил Сбербанк.

В ряде зарубежных стран принимаются карты платежной системы "Мир" (Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Казахстан, Кипр).

Аналогичный комментарий вслед за Сбербанком распространил и ЦБ РФ.

"Все карты международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту", — отметил ЦБ. При этом трансграничные операции по этим картам будут недоступны, это касается как оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах, так и использования карт за рубежом, констатирует ЦБ, рекомендуя в случае выезда за границу брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается.

По оценке Альфа-банка, которую он привел в своем телеграм-канале, процесс отключения займет минимум три дня, до этого карты Visa и Mastercard продолжат работать как обычно.