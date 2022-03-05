"По полученной информации, начиная с завтрашнего дня в связи с рисками, возникающими при международных полетах, по рекомендации Росавиации рейсы российских авиакомпаний в Азербайджан приостанавливаются на неопределенный срок", — говорится в сообщении пресс-службы AZAL.

По данным перевозчика, ситуация также обусловлена последними изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования, связанными с санкциями.

"Эти изменения коснулись также и деятельности AZAL. В текущей ситуации AZAL и страховым компаниям необходимо детально проанализировать поменявшуюся обстановку, оценить все негативные и положительные воздействия, изучить все возможные перемены в своей политике", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что отсутствие возможности полноценного страхования при совершении международных полетов создает необоснованные риски "для граждан наших стран, авиакомпаний и других юридических лиц".

"В связи с этим, авиакомпании AZAL и Buta Airways с 8:00 6 марта приостанавливают все рейсы в города Российской Федерации. Пассажиры отмененных рейсов вправе изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов без применения штрафов", — говорится в сообщении.