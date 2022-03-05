"Туристы вернулись домой вечером в субботу из Антальи рейсом авиакомпании "Ямал" в аэропорт "Домодедово", на борту было 186 человек. Туроператор TUI / FUN&SUN выполнил свои обязательства и организовал их перелет через третьи страны", — сообщает пресс-служба.

В ведомстве также напомнили, что туристы, испытывающие сложности с возвращением домой, могут заполнить специальную форму на портале госуслуг, чтобы сообщить российским властям о том, где они находятся.

Авиасообщение между Россией и 36-ю странами остановлено из-за санкций, введенных против нашей страны после начала спецоперации в Украине 24 февраля. Из-за закрытия неба Евросоюза для пролета российских авиакомпаний появилась необходимость в согласовании специальных гуманитарных рейсов со странами, закрывшими для нас воздушное пространство.