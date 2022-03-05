"Мы рекомендуем туроператорам отправлять туристов исключительно в такие туры за рубеж, которые включают перевозку воздушными судами авиакомпаний, не затронутыми ограничениями. А именно – российскими авиакомпаниями, у которых есть самолеты, по которым нет рисков изъятия борта за рубежом, а также иностранными авиакомпаниями, базирующимися в странах, не закрывших для нас "небо". Если зарубежные туры включают перелет авиакомпаниями, не отвечающими этим условиям, мы рекомендуем туроператорам временно приостановить их продажу", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается в сообщении, туристы по согласованию с туроператорами вправе запросить перенос сроков поездки на любые удобные даты в течение года с выбором другого направления для отдыха, если это необходимо. Также они могут заменить в туре авиаперевозчика или подобрать другое решение, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.

Ведомство также просит туристов, которые собираются за рубеж, внимательно следить за всеми изменениями.

"Ситуация сейчас меняется очень быстро. Организованным туристам необходимо держать постоянную связь со своим туроператором, а самостоятельным туристам – с авиакомпанией. Туристов, которые уже находятся за рубежом, также просим держать постоянную связь со своими туроператорами и авиакомпаниями", — подчеркивается в сообщении ведомства.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах.

Российские авиакомпании начали отменять международные рейсы даже в открытые для полетов страны еще до рекомендаций Росавиации. На прошедшей неделе два крупных туроператора объявили об остановке продаж туров за рубеж до 28 марта.