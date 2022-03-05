«Из позитивного на сегодняшний день: у нас осталась возможность летать иностранными авиакомпаниями, а также выполнять транзитные авиаперевозки с участием самолетов, зарегистрированных в РФ. Другой способ – комбинировать перелеты с передвижением на наземном транспорте (Латвия, Эстония, Польша и Финляндия).Также разрешены гуманитарные рейсы, которые занимаются вывозом граждан России из-за рубежа», — сказал он.

Как отметил эксперт, туроператоры занимаются продлением пребывания туристов в гостиницах и организацией альтернативных вариантов перелета. «Это как гуманитарные рейсы, так и коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний со стыковками», — добавил он.

Кроме того, он рассказал, что с организованным выездным туризмом будут сложности, потому что у туроператоров нет рекомендаций Ростуризма по формированию турпродукта на стыковочных рейсах в открытые страны. «Кроме разрешенных прямых рейсов у нас других вариантов нет на сегодняшний день. Соответственно, с целью туризма сейчас можно путешествовать только таким образом», — пояснил эксперт.

По его словам, в сложившейся ситуации помогло бы увеличение провозных емкостей иностранных авиакомпаний, летающих в Россию. «Это позволит снизить стоимость перевозки на рейсах иностранных авиаперевозчиков, летающих в Россию. Также следует отменить квоты на перевозку пассажиров, снять антиковидные ограничения на выполнение большего числа рейсов иностранных авиакомпаний», — заключил источник.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Росавиация 6 марта рекомендовала российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, приостановить перевозку пассажиров и грузов из России за рубеж. Это произошло после ареста нескольких самолетов российских авиакомпаний в зарубежных аэропортах.

Российские авиакомпании начали отменять международные рейсы даже в открытые для полетов страны еще до рекомендаций Росавиации. На прошедшей неделе два крупных туроператора объявили об остановке продаж туров за рубеж до 28 марта.