"Самолет авиакомпании "Руслайн" доставил в Поморье 39 пассажиров, а в обратном направлении улетел 21 пассажир. Уж с 8 марта эти рейсы станут регулярными и будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и пятницам", — написал он.

В 2022 году Росавиация включила направление Котлас — Санкт-Петербург — Котлас в список субсидируемых маршрутов региональных авиаперевозок. В этом году объем ассигнований из федерального бюджета составил более 13 млн рублей.

Модернизацию взлётно-посадочной полосы в Котласе в 2021-2022 годах провело АО "Аэропорт Архангельск". После окончания работ возможности посадочной площадки существенно расширились и теперь она позволяет обслуживать более крупные типы самолетов. Рейсы из Котласа в Санкт-Петербург и обратно выполняются на самолетах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров.

Авиасообщение между Котласом и Петербургом впервые открылось в 2015 году и прекратилось спустя два года в связи с банкротством авиаперевозчика.