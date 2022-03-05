"С 10 марта в Ростовской области отменяется требование допуска в общественные места и организации по медицинским документам. QR-коды с 10 марта предъявлять не нужно. Отменяется необходимость соблюдения социальной дистанции. Не будут действовать ограничения на проведение в органах власти личного приема граждан", — сказал Голубев.

Он отметил, что также снимаются ограничения по заполняемости фитнес-клубов и спортивных залов, плавательных бассейнов и аквапарков, ледовых катков, кинотеатров. Музыкальные и театральные коллективы возобновят работу с полной загрузкой залов.

Глава региона подчеркнул, что в Ростовской области сохраняется стабильная и контролируемая санитарно-эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Темп распространения инфекции замедляется, а количество зараженных сокращается.

"Принятые нами превентивные меры, а именно — введение в январе-феврале ряда дополнительных ограничений, без сомнения, положительно повлияли на эпидситуацию. Всё это дало возможность с первых дней марта ослабить пандемийные ограничения", — добавил Голубев.

При этом он уточнил, что в Ростовской области сохраняются меры санитарной безопасности, в том числе — дезинфекция помещений и масочный режим.

Также в области продолжает действовать режим самоизоляции и дистанционной работы для граждан 60+ и с хроническими заболеваниями.