Так, в отдельный орган исполнительной власти из структуры регионального министерства культуры будет выведен департамент туризма.

Ведомство будет наделено полномочиями по реализации государственной политики в сфере туризма, статусом главного распорядителя средств областного бюджета и ответственным исполнительным исполнителем по реализации госпрограммы.

Общие затраты на осуществления деятельности регионального министерства туризма на период с 2022 по 2024 годы составят 129,5 млн рублей. Предельная штатная численность сотрудников составит 24 человека.

В документации к соответствующему законопроекту отмечается, что географическое положение и богатый природный и культурно-исторический потенциал Самарской области имеют все предпосылки для развития как внутреннего, так и въездного туризма.

Ранее сообщалось, что с января по октябрь 2021 года туристический поток в Самарской области составил 1 млн 623 тыс. человек. Это на 23,6% выше чем за весь 2020 год (1 млн 313 тыс. человек) и на 30,6% выше 2019 года (1 243 тыс. человек). Кроме того, за 10 месяцев 2021 года туристы потратили в регионе 7,64 млрд рублей, что значительно превышает суммы, потраченные с 2019 года.