Число смертей при чрезвычайных происшествиях на коммерческих авиарейсах составило 121, в то время как в 2020 году погибли 132 человека. Средний уровень данного показателя за последние пять лет (2017-2021 годы) составляет 207.

Общее количество авиапроисшествий в 2021 году снизилось до 26 с 35 годом ранее, между тем количество аварий с человеческими жертвами увеличилось до 7 с 5. Средний уровень за пятилетний период составляет соответственно 44,2 и 7,4.

По данным IATA, коэффициент всех несчастных случаев, измеряемый в авариях на миллион рейсов, уменьшился в минувшем году до 1,01, что эквивалентно одной аварии на каждые 990 тыс. перелетов. Это лучше по сравнению с 1,56 в 2020 году (1 на 630 тыс. рейсов) и 1,23 за предыдущий пятилетний период (1 на 810 тыс. рейсов).

Показатель аварийности (рассчитываемый как число не подлежащих восстановлению самолетов, имеющих двигатели западного производства, на миллион перелетов) у реактивных самолетов сократился до 0,13 по сравнению с 0,16 в 2020 году, хотя у турбовинтовых он повысился до 1,77 с 1,59. Это эквивалентно одному происшествию на 7,7 млн рейсов у реактивных самолетов и 0,56 млн у турбовинтовых.

Средний коэффициент аварийности за пятилетний период составляет 0,15 для самолетов с реактивными двигателями и 1,22 — с турбовинтовыми.

При этом IATA отмечает отсутствие в прошлом году впервые как минимум за 15 лет происшествий, связанных с выездом на взлетно-посадочную полосу/рулежную дорожку.

"Серьезное сокращение количества рейсов в прошлом году по сравнению со средним показателем за 5 лет увеличило влияние каждой аварии при расчете показателей, — сказал генеральный директор IATA Уилли Уолш. — Тем не менее, перед лицом многочисленных эксплуатационных проблем в 2021 году отрасль улучшила несколько ключевых показателей безопасности".

В 2021 году мировые авиакомпании совершили 25,7 млн перелетов по сравнению с 22,2 млн годом ранее и 36,6 млн за последние пять лет.

Исходя из текущих данных, человек должен летать каждый день на протяжении более 10 тыс. лет, чтобы попасть в аварию, где будут погибшие, говорится в сообщении.

Среди регионов (по основному месту деятельности авиакомпании-оператора) самым аварийным для реактивных пассажирских лайнеров в минувшем году стал Азиатско-Тихоокеанский. При этом в Африке, СНГ, Латинской Америке, регионе Ближний Восток и Северная Африка и Северной Азии показатель аварийности был нулевым.

На долю турбовинтовых самолетов в 2021 году пришлось 50% всех авиапроисшествий и 86% от их числа аварий с человеческими жертвами. При этом доля такого типа лайнеров в общем объеме перевозок составляет всего 11%.

Наихудший коэффициент аварийности был отмечен в СНГ, где произошло 4 аварии с турбовинтовыми самолетами с 41 жертвой (при отсутствии аварий с реактивными судами). Во всех других регионах, кроме Африки, происшествий не было.

IATA представляет 290 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 83% глобальных авиаперевозок.