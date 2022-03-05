"Сотрудничество приостанавливается до тех пор, пока компания не вернет свою задолженность", — сказал представитель UTG "Интерфаксу". Размер долга он не уточнил.

В пресс-службе "Внуково" переадресовали вопросы агентства представителям "Якутии" и UTG. Комментарием "Якутии" "Интерфакс" не располагает.

По данным онлайн-табло "Внуково", на субботу были запланированы три рейса авиакомпании из Москвы: один из них днем вылетел в Сочи, остальные ожидаются вечером. На воскресенье также запланированы три рейса из "Внуково".

Летом прошлого года "Якутия" допускала массовые задержки рейсов, что повлекло критику местных властей. Глава республики Айсен Николаев, в частности, указывал на "глубокие проблемы" авиакомпании из-за неверных действий руководства. В сентябре лишился своего поста гендиректор "Якутии" Владимир Горбунов. Его сменил Андрей Винокуров.

В октябре "Якутия" подверглась критике главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. На заседании президиума Госсовета, которое проводил президент Владимир Путин, министр заявил, что якутский перевозчик несвоевременно обслуживает самолеты SSJ100, взятые в лизинг у ГТЛК. Если "Якутия" не обеспечит закупку запасных частей и не подпишет соглашение о техническом сопровождении "Суперджетов", их придется изъять, пригрозил Мантуров. Сама авиакомпания объясняла эти проблемы сложной логистикой и стоимостью запчастей, а также COVID-кризисом авиаотрасли.

"Якутия" базируется в аэропорту Якутска и московском "Внуково". По данным Росавиации, парк компании состоит из 12 самолетов: четырех SSJ100, такого же количества Boeing 737 и Bombardier DHC-8. В 2020 году "Якутия" перевезла 499 тыс. человек, что на 70% меньше показателя "доковидного" 2019 года.

"Якутия" контролируется Минимущества республики Саха. По данным "СПАРК-Интерфакс", выручка перевозчика в 2020 году составила 7,4 млрд руб. против 11,6 млрд руб. в 2019 году, чистый убыток превысил 2,8 млрд руб. (годом ранее была прибыль на уровне 140 млн руб.).