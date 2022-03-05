"Что будем делать? Сейчас будем наращивать, конечно, внутренние перевозки. Там, где будем летать за границу, там будем летать. Будем стремиться к тому, чтобы ситуацию поменять", — сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, которую транслировал телеканал "Россия 24".

По мнению президента, у сложившейся ситуации есть как минусы, так и "плюсы для развития собственной инфраструктуры".

"Мы будем развивать собственную авиацию, собственные воздушные суда будем строить — такие как МС-21, Ил-114-300, "Байкал". Будем развивать дальше аэродромную сеть", — заявил он.

Путин также отметил, что из-за взаимного ограничения авиасообщения с рядом стран зарубежные авиакомпании не смогут пользоваться транссибирскими маршрутами. Это повлечет за собой увеличение времени в пути, а значит, и потребления керосина, что выльется в рост цен на билеты.

"Исхожу из того, что по мере изменения ситуации в целом будет отменяться и вот это направление", — резюмировал он.