"Компания "Гранд Сервис Экспресс" в связи с продлением ограничений авиасообщения с южными городами работает над продлением назначенного дополнительного поезда 195/196 из Симферополя в Москву до 15 марта включительно. Также увеличиваются схемы курсирующих регулярных поездов для обеспечения транспортной доступности. Продажи будут открыты в ближайшее время", — отмечается в информации перевозчика.

Доппоезд назначили с 25 февраля, его курсирование продлевалось до 10 марта.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" ранее сообщала, что ежедневно продолжают курсировать ее поезда: N27/28 Москва-Симферополь (двухэтажный) и N7/8 Петербург-Севастополь. Кроме того, сообщение с Крымом осуществляется поездами N91/92 Москва-Севастополь, N173/174 Москва-Евпатория, N425/426 Кисловодск-Симферополь, N75/76 Омск-Симферополь и N141/142 Пермь-Симферополь.

Как сообщалось, Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга РФ до 14 марта. Полеты прекратились утром 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине. Запрет изначально действовал до 2 марта, затем — до 8 марта. Полеты, таким образом, по-прежнему, ограничены в следующие аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста. Остальные аэропорты России работают.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе, на направлении Москва — Санкт-Петербург.

Руководство ГСЭ в 2019 году обратилось в Минтранс России с предложением стать компанией-оператором железнодорожных перевозок в Крым, получило одобрение и запустило поезда на полуостров в третьей декаде декабря 2019 года. Перевозчик в январе 2020 года подпал за это под санкции США, которые не признают российский статус Крыма.

"Гранд Сервис Экспресс" не раскрывает своих акционеров.