Кроме того, документом разрешается проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера с количеством участников до 3 тыс. человек.

"Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям обеспечить соблюдение посетителями и персоналом масочного режима, а также обработку рук антисептиками", — отмечается в постановлении. Согласно документы руководителям госорганов необходимо направлять в служебные командировки только тех сотрудников, которые имеют QR-код, подтверждающий факт их вакцинации или перенесенного COVID-19.