"В виду выработки нужного иммунитета пора отменить систему предъявления QR-кодов при посещении учреждений культуры, предприятий сферы услуг и так далее, также снимается запрет на работу общепита в ночное время", — сказал губернатор Александр Гусев на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

При этом он отметил, что сохраняется обязательное ношение масок, проведение термометрии при посещении мест массового пребывания населения, дезинфекция помещений.

Также с 9 марта в поликлиниках Воронежской области можно будет пройти плановые профосмотры и диспансеризацию для всех групп населения. Кроме того, возобновится плановый консультативный прием граждан.

На текущей недели в регионе было зарегистрировано 12 836 зараженных коронавирусом, что на 31,3% ниже, чем на прошлой неделе. На госпитализации находятся 2 512 человек.