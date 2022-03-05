«Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с Минцифры проработать вопрос создания отечественного аналога Booking.com», — говорится в сообщении.

Как отметил Чернышенко, в стране уже существуют сервисы, которые занимаются оказанием услуг по онлайн-бронированию объектов размещения. «В первую очередь, необходимо обратить внимание на их опыт», — добавил он.

В пятницу вечером Booking.com перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России. Ранее о приостановке работы в РФ из-за ситуации на Украине заявил сервис бронирования частного жилья Airbnb.

Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc. По оценкам экспертов, на российском рынке онлайн-бронирования отелей ему также принадлежит наибольшая доля, которая составляет, по разным данным, от 60 до 70%.