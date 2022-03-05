В связи с тем, что сервис бронирования Booking.com больше не позволяет искать и бронировать объекты размещения внутри

«На курорте «Роза Хутор» основной объем бронирований идет через прямые каналы — сайты курорта и наших отелей. Мы рекомендуем нашим гостям и в дальнейшем при организации отдыха использовать именно эти ресурсы. Мы не планируем в этой связи никакого роста цен, наоборот – самые интересные предложения будут появляться на сайте курорта. Аэропорт Сочи работает, действует железнодорожное сообщение с регионом. Мы как всегда готовы предложить нашим гостям все возможности для качественного и разнообразного отдыха», — сказал ок.

По словам Барашкова, курорт продолжит сотрудничество с несколькими отечественными агрегаторами интернет-бронирования, однако, в приоритете остается развитие собственных каналов — сайта rosakhutor.com, сайтов отелей курорта, телемаркетинг. «Мы инвестируем значительные средства в цифровую инфраструктуру, улучшение работы сайта, мобильного приложения и в настоящий момент очевидна эффективность данной стратеги», — подчеркнул он.

Как напомнили в пресс-службе «Розы Хутор», на курорте работают 19 отелей. Шесть из них уровня 3-5 звезд находятся в Роза Долине, на высоте 560 метров над уровнем моря – Radisson 5*, Park Inn by Radisson 4*, Mercure 4*, Golden Tulip 4*, Tulip Inn 3*, Azimut Freestyle 3* . На высоте 1100 метров над уровнем моря гостям курорта предлагается проживание в отелях формата ski in/ski out – Rosa Ski Inn и Ski Inn SPA, Rider’s Lodge, AYS Hotel’s, Rosa Village, Отель 28, мини-отель «Приют Панды». Здесь также принимают постояльцев бальнеологический спа-отель Rosa Springs 4* и Green Flow 4* с уникальной концепцией Well-Being. Кроме того, на курорте работают апарт-отели и комплекс шале. Все объекты размещения представлены на сайте курорта www.rosakhutor.com, в онлайн-магазине в https://shop.rosaski.com/hotels/, а также имеют собственные сайты.

В пятницу вечером сервис бронирования отелей Booking.com перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России. Официального уведомления от компании о прекращении работы пока не поступало. Ранее о приостановке работы в России из-за ситуации на Украине заявил сервис бронирования частного жилья Airbnb.

Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc. По оценкам экспертов, на российском рынке онлайн-бронирования отелей ему также принадлежит наибольшая доля, которая составляет, по разным данным, от 60 до 70%.