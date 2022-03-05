«Принять предложение Ростуризма, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, предварительно проработанное с узбекской стороной, о подписании плана мероприятий по созданию условий для увеличения туристского потока между Российской Федерацией и республикой Узбекистан», — говорится в постановлении, размещенном на официальном портале правовой информации в субботу.

В документе также поручается зампреду правительства Дмитрию Чернышенко подписать этот план от имени правительства.

По данным федеральной службы статистики РФ, в 2021 году с целью туризма в Узбекистан выехали 4 970 россиян.