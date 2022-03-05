Отмена касается, в том числе, международных направлений в расписании авиакомпаний "Россия" и "Аврора" (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999).

Решение принято "в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов", сообщил перевозчик.

"Для снижения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию для своих пассажиров "Аэрофлот" начиная с 6 марта (00:00 мск) прекращает допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих авиабилеты в обе стороны полета с обратным участком в РФ в период после 8 марта 2022 года. Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону с вылетом из РФ будут приниматься к перевозке до момента прекращения полётов", — отметили в компании.

Пассажиры отмененных международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета.

"Пассажиры международных рейсов, находящиеся за рубежом и имеющие на руках авиабилеты в две стороны полета с использованным полетным сегментом из РФ, могут обратиться к перевозчику за переоформлением обратного сегмента в Россию до момента прекращения полетов. Для пассажиров, которые к моменту прекращения полётов будут оставаться за рубежом, авиакомпания приложит максимальные усилия по организации их возвращения в Россию", — сообщили в компании.

Рейсы "Аэрофлота" по маршрутной сети внутри России, за исключением городов центральной и южной части страны, выполнение которых ограничено Росавиацией, продолжатся.

Ранее в субботу Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить с 6 марта международные рейсы на фоне массовых арестов самолетов за рубежом. Ограничения не затрагивают авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации "и отсутствуют риски их ареста или задержания". Также они не распространяются на иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.