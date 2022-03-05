«Программа туристического кешбэка возобновляется с 15 марта. Окно продаж – с 15 марта и до 1 мая, то есть полтора месяца. Отправляться в поездки можно сразу, прямо с 15 марта и до 1 июля, то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы», — говорится в сообщении.

Как отметили в Ростуризме, такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли.

В распродаже туров с кешбэком участвуют все регионы. Получить кешбэк в размере 20% от стоимости тура или проживания в отеле, но не более 20 тыс. рублей, можно если оплатить поездку онлайн картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Продолжительность путешествия должна быть не менее двух ночей, количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.

Программа туристического кешбэка началась в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии коронавирус. Нынешний этап программы станет шестым. Предыдущий начался 18 января и должен был завершиться 12 апреля, но закончился 1 марта, так как выделенные на него правительством деньги кончились раньше срока.