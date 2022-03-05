«Сам Вooking.com уведомил, что приостановка связана со сложностями с санкционными банками. Если это так и есть, то компании нужно время, чтобы подобрать другой банк, на который не наложены санкции, и тогда сервис продолжит работу на российском рынке. Это оптимистичный сценарий, скажем так. Тем не менее, я думаю, что в сложившейся ситуации речь идет об уходе сервиса с российского рынка вслед за многими другими западными компаниями», — рассказал член правления «Лиги хостелов», председатель комитета по малым средствам размещения московского отделения «Опоры России» Евгений Насонов.

В свою очередь, президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин отметил, что Вooking.com для российских гостиниц – это очень важная платформа, которой теперь придется искать достойную замену.

«Мы уже проговаривали с Ростуризмом вопрос подбора альтернативы этому сервису. Конечно, речь идет об отечественных онлайн-сервисах по бронированию. Их больше десятка, но крупных среди них немного: Bronevik, Tvil.ru, TravelLine. С ними уже обговаривали этот вопрос, они готовы взять на себя эти функции», — пояснил эксперт.

По словам Ламшина, несмотря на существование российских онлайн-сервисов, готовых заменить Вooking.com, стать полноценной альтернативой платформе у них вряд ли получится: качество услуг, функционал сервиса и его возможности намного шире, чем у российских.

С ним согласен и Евгений Насонов. «Вooking.com был эффективным посредником между туристами и предпринимателями за счет своей международной компетенции, высокого качества предоставления услуг. Теперь придут на смену российские посредники. Они пока хуже, но у них появилась возможность научиться и улучшить функционал», — считает он.

Кроме того, по мнению эксперта, отсутствие на российском рынке Вooking.com повлияет и на конкуренцию между другими онлайн-сервисами по бронированию.

«Вooking.com по факту был монополистом, поэтому его отсутствие перекроит рынок очень сильно. Я считаю, что ни одна российская платформа не сможет занять эту нишу, а значит, появятся несколько сильных игроков, появится конкуренция», — сказал Насонов.

В пресс-службе Курорта Красная Поляна в Сочи тоже отреагировали на уход Вooking.com с российского рынка. На долю онлайн-сервиса приходилось 28% всех заявок, при этом большинство из них были забронированы на гибких условиях с функцией отмены и без оплаты. «Все подтвержденные бронирования от Booking.com остаются действительными для заселения, оплата за проживание может быть произведена во время заезда», — подчеркнули в компании.

Там также заявили, что полностью переходят на собственную систему бронирования отелей и услуг на сайте курорта.

В пятницу вечером Booking.com перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России. Официального уведомления от компании о прекращении работы пока не поступало.

Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc. По оценкам экспертов, на российском рынке онлайн-бронирования отелей ему также принадлежит наибольшая доля, которая составляет, по разным данным, от 60 до 70%.