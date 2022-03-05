Кроме того, без предъявления QR-кода разрешено бронирование мест и прием отдыхающих в отелях и санаториях.
Также разрешается оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий, работа организаций досуга.
Как сообщалось, с 28 февраля в Крыму отменили QR-коды для посещения торговых центров и режим самоизоляции для пожилых.
В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Количество ежедневно выявляемых новых случаев коронавируса начало снижаться в Крыму в конце февраля: этот показатель опустился с максимальных 1300 до 700. Всего диагноз "COVID-19" был подтвержден в регионе у 163 тыс. человек, более 4,9 тыс. пациентов умерли.