"С 5-го по 13 марта 2022 рейсы из/в Египет будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта. Исключение — иностранные граждане, которые возвращаются в свою страну проживания", — сообщает авиакомпания.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании, в настоящее время сохраняются рейсы в Узбекистан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Турцию.

Евросоюз опубликовал в ночь с 25 на 26 февраля обновленный пакет санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. Документ, в частности, запрещает поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Лизинговым компаниям запрещено заключать новые контракты с российскими компаниями и необходимо разорвать действующие в течение 30 дней.

После этого, 4 марта, борт "Уральских авиалиний", который должен был вывезти пассажиров из Дубая, был задержан для проверки документов.

Об отзыве нескольких самолетов лизингодателями говорил в начале марта директор по правовым вопросам "Победы" Алексей Танкевич. Источник в авиакомпании также сообщал об аресте одного Boeing-737 в аэропорту Стамбула. Об аресте одного Boeing-777 в Мехико из-за аннулировании страховки также сообщала Nordwind. Другие российские авиакомпании официально пока не заявляли о таких случаях.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.

В настоящее время флот "Уральских авиалиний" составляют 53 Airbus (14 А321, 24 А320, 5 А319, 3 A320neo, 7 А321neo). Все они эксплуатируются на условиях операционного лизинга.