"Мы с беспокойством наблюдаем за нынешними драматическими событиями в российско-украинском конфликте и глубоко тронуты происходящим. Являясь ведущим поставщиком ИТ-услуг, Lufthansa Systems обслуживает около 350 клиентов международных авиакомпаний. Из них около десяти авиакомпаний — из России. Мы осознаем свою ответственность и действуем в соответствии с введенными санкциями. Поэтому Lufthansa Systems решила прекратить все услуги для российских клиентов", — говорится в письме Lufthansa Systems, подлинность которого подтвердил представитель крупной авиакомпании.

Собеседник пояснил, что за решением Lufthansa Systems последует остановка сервисов планирования рейсов, взлетно-посадочных характеристик. Среди пользователей услуг компании в РФ — группа "Аэрофлот".