"В этом году мы впервые озеленим нашу самую длинную пешеходную зону в 1,5 км на проспекте Ленина, разобьем красивые ковровые клумбы, ставшие традиционными для Кисловодска", — цитируются в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.
При наступлении теплой погоды цветы будут высажены на Курортном Бульваре, во въездной группе, на проспекте Победы, в городских мемориалах и в скверах.
Отмечается, что город украсят тюльпаны различных сортов, которые расцветут уже весной, и 270 тысяч летних растений.
Сегодня в 13:20
Кисловодск украсят сотнями тысяч цветов к курортному сезону
ПЯТИГОРСК. 5 МАРТА. ИНТЕРФАКС-ЮГ — Весной в преддверие курортного сезона в Кисловодске высадят свыше 400 тысяч цветов, сообщает пресс-служба городской администрации.
"В этом году мы впервые озеленим нашу самую длинную пешеходную зону в 1,5 км на проспекте Ленина, разобьем красивые ковровые клумбы, ставшие традиционными для Кисловодска", — цитируются в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.