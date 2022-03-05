"В этом году мы впервые озеленим нашу самую длинную пешеходную зону в 1,5 км на проспекте Ленина, разобьем красивые ковровые клумбы, ставшие традиционными для Кисловодска", — цитируются в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

При наступлении теплой погоды цветы будут высажены на Курортном Бульваре, во въездной группе, на проспекте Победы, в городских мемориалах и в скверах.

Отмечается, что город украсят тюльпаны различных сортов, которые расцветут уже весной, и 270 тысяч летних растений.



