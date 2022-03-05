"В феврале рейсы Владивосток-Сеул выполнялись 4-5 раз внеделю, в том числе S7 Airlines летала 2-3 раза в неделю, авиакомпания"Аврора" — раз в неделю, Korean Airlines — два раза в месяц, AirBusan также выполняла полеты по этому маршруту два раза в месяц", -сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы АО"Международный аэропорт Владивосток".

С марта рейсы S7 Airlines по маршруту Владивосток-Сеулотменены, "Аврора" увеличивает частоту полетов до двух раз в неделю.

"Таким образом, в марте рейсы Владивосток-Сеулпланируются с частотой три раза в неделю. "Аврора" планируетвыполнять два рейса еженедельно, Korean Airlines и Air Busan — по два авиарейсав месяц. Возможны дальнейшие изменения", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, авиакомпания S7 с 5 марта отменяет всезарубежные рейсы.

Южнокорейский лоукостер Air Busan 5 февраля начал регулярныеполеты между Владивостоком и Сеулом. Крупнейшая авиакомпания Южной Кореи KoreanAir в конце января возобновила регулярные рейсы по маршруту Сеул- Владивосток-Сеул.

Дальневосточное региональное отделение Российского профсоюзаморяков на фоне приостановки из-за санкций авиасообщения между РФ и более чем35 странами попросило правительство РФ и профильные ведомства проработатьвопрос об увеличении авиарейсов из Республики Корея во Владивосток дляобеспечения бесперебойной смены экипажей морских судов, в том числевозвращающихся из Азии.