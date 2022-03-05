"В настоящее время в Слюдянском районе на озере Байкал риск возникновения происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед, высок", — цитирует пресс-служба старшего госинспектора по маломерным судам Байкальского инспекторского участка Сергея Косых.

По его словам, на ледовом поле замечены многочисленные трещины, ширина некоторых из них достигает полутора метров. Причем местами они припорошены снегом, из-за чего становятся опаснее.

По данным МЧС, трещины зафиксированы на льду озера вдоль всего южного побережья от поселка Сухой Ручей до поселка Мангутай, от поселка Утулик до Байкальска и от поселка Мурино до устья реки Новоснежной.

"Поэтому обращаю внимание туристов, отдыхающих, любителей активного отдыха и спорта на неукоснительное соблюдение правил безопасности на льду", — отметил Косых.

Мониторинг ледовой обстановки на Байкале проводится ежедневно.