"Жителям Якутии больше не придется предъявлять QR-коды вакцинированного или переболевшего, отрицательный ПЦР-тест при посещении общественных мест", — говорится в сообщении.
Документ подписан на фоне снижения заболевания коронавирусом.
Уточняется, что QR-код или отрицательный ПЦР-тест необходимо будет предъявлять только при посещении массовых мероприятий, проводимых в закрытых помещениях.
Кроме того, были приняты и другие смягчающие меры. Так, сняты требования по заполняемости и расстоянию между столами в кафе, столовых, ресторанах.
Масочный режим в регионе по-прежнему сохраняется.