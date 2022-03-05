"Жителям Якутии больше не придется предъявлять QR-коды вакцинированного или переболевшего, отрицательный ПЦР-тест при посещении общественных мест", — говорится в сообщении.

Документ подписан на фоне снижения заболевания коронавирусом.

Уточняется, что QR-код или отрицательный ПЦР-тест необходимо будет предъявлять только при посещении массовых мероприятий, проводимых в закрытых помещениях.

Кроме того, были приняты и другие смягчающие меры. Так, сняты требования по заполняемости и расстоянию между столами в кафе, столовых, ресторанах.

Масочный режим в регионе по-прежнему сохраняется.