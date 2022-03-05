"Сегодня подписал постановление об отмене QR-кодов для посещения общественных мест с 6 марта. Кроме того, будут сняты ограничения на время работы общепита, послабления коснутся организации спортивных и культурных мероприятий", — написал Гольдштейн.

Он добавил, что отмена связана с тем, что уровень коллективного иммунитета в регионе достиг 88%. При этом коронавирус у заболевших протекает легко, чаще всего в форме ОРВИ.

Но в ЕАО продолжит действовать масочный режим, также необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Губернатор добавил, что в случае развития неблагоприятной эпидемиологической ситуации не исключен возврат к ограничениям.