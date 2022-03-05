"Показатель заболеваемости COVID-19 в регионе существенно снизился благодаря вакцинации и соблюдению гражданами санитарных мер. Режим QR-кодов отменяется в торговых центрах, общепите, кинотеатрах, объектах культуры, спорта, туристической индустрии", — написал Бабушкин.

Он призвал астраханцев соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей, в магазинах, общественном транспорте и такси, а также соблюдать социальную дистанцию.

"Коронавирус пока не ушёл окончательно. Продолжается вакцинация и ревакцинация, во избежание роста заболеваемости рекомендую проходить их своевременно. Запас вакцины достаточный", — добавил астраханский губернатор.

По данным на 4 марта, за минувшие сутки в Астраханской области зафиксировано 315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии — 111 тыс. 281 случай, скончалось 2 тыс. 848 человек.

В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходит лечение 389 человек (свободно 26% коечного фонда). На амбулаторном лечении находится 3 тыс. 945 человек.