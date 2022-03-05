Он призвал астраханцев соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей, в магазинах, общественном транспорте и такси, а также соблюдать социальную дистанцию.
"Коронавирус пока не ушёл окончательно. Продолжается вакцинация и ревакцинация, во избежание роста заболеваемости рекомендую проходить их своевременно. Запас вакцины достаточный", — добавил астраханский губернатор.
По данным на 4 марта, за минувшие сутки в Астраханской области зафиксировано 315 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии — 111 тыс. 281 случай, скончалось 2 тыс. 848 человек.
В стационарах, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, проходит лечение 389 человек (свободно 26% коечного фонда). На амбулаторном лечении находится 3 тыс. 945 человек.