Кроме того, департаментом экологии инициировано письмо в областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования "по вопросу отзыва ранее выданного компании разрешения на эмиссию в окружающую среду".
По данным министерства, на сегодняшний день компанией демонтирована труба, через которую осуществлялся сброс дихлорированных бассейновых вод, проводятся работы по демонтажу второй трубы. Работа выполняется в рамках выданных департаментом экологии предписаний.
"Компанией осуществлялись сбросы бассейновых вод и вод после очистки морской воды на опреснительной установке. Вместе с тем, по результатам анализа проб воды установлены сверхнормативы по взвешенным веществам, нитратам и хлоридам", — отмечается в сообщении.
Установлено, что с 15 сентября 2021 года из-за технических проблем с канализационно-очистной станцией компанией не производилась биологическая очистка сточных вод, указывается в информации.
Филиал частной компании Aktau Tourism City Ltd. в Актау управляет многофункциональным гостинично-туристским комплексом "Rixos Water World Aktau", расположенного в восточной части Каспийского моря.