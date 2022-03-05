"Проверка подтвердила факт сброса сточных вод, тем самым нарушены требования пункта 8 статьи 222 ("Экологические требования при сбросе сточных вод") Экологического кодекса республики. По результатам проверки в отношении "Aktau tourism city ltd" возбуждено 6 административных дел по статьям 324, 325, 326, 328, 331, 332 Кодекса республики "Об административных правонарушениях", — говорится в распространенной в субботу информации.

Кроме того, департаментом экологии инициировано письмо в областное управление природных ресурсов и регулирования природопользования "по вопросу отзыва ранее выданного компании разрешения на эмиссию в окружающую среду".

По данным министерства, на сегодняшний день компанией демонтирована труба, через которую осуществлялся сброс дихлорированных бассейновых вод, проводятся работы по демонтажу второй трубы. Работа выполняется в рамках выданных департаментом экологии предписаний.

"Компанией осуществлялись сбросы бассейновых вод и вод после очистки морской воды на опреснительной установке. Вместе с тем, по результатам анализа проб воды установлены сверхнормативы по взвешенным веществам, нитратам и хлоридам", — отмечается в сообщении.

Установлено, что с 15 сентября 2021 года из-за технических проблем с канализационно-очистной станцией компанией не производилась биологическая очистка сточных вод, указывается в информации.

Филиал частной компании Aktau Tourism City Ltd. в Актау управляет многофункциональным гостинично-туристским комплексом "Rixos Water World Aktau", расположенного в восточной части Каспийского моря.