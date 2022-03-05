«Через форму можно передать данные о месте нахождения и информацию об обратном билете, которые позволят Ростуризму и Росавиации скорректировать списки туристов и помочь им вернуться домой», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчёркивают, что работа по организации возвращения домой российских туристов продолжается.

«Ежедневно регулярные и чартерные рейсы возвращают российских туристов в страну.

Но если у туристов есть возможность и нет времени ждать, мы рекомендуем рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны, включая рейсы иностранных авиакомпаний, а также железнодорожный и автобусный транспорт», — напомнили в пресс-службе Ростуризма.

Авиасообщение между Россией и 36-ю странами остановлено из-за санкций, введенных против нашей страны после начала спецоперации в Украине 24 февраля. Из-за закрытия неба Евросоюза для пролетов российских авиакомпаний они не могут летать также в открытые страны Карибского бассейна — в Мексику, Доминиканы и на Кубу.