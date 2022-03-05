"Глава "Аэрофлота" Михаил Полубояринов находится в Москве и в полном объеме исполняет должностные обязанности", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Об отставке Полубояринова ранее в субботу сообщила газета "Коммерсантъ". Он ушел со своего поста еще в начале недели, уехал из страны и несколько дней не выходил на связь, писало издание со ссылкой на источники в авиаотрасли и правительстве. Исполняющим обязанности CEO "Аэрофлота" назначен гендиректор дочерней авиакомпании "Россия" Сергей Александровский, отмечало издание.

Накануне о своей отставке сообщил гендиректор "Победы" (третья авиакомпания группы "Аэрофлот") Андрей Калмыков. По данным источников "Коммерсанта", он покинул компанию в связи с принципиальным изменением условий ее работы: лизингодатель перевозчика сообщил, что в ночь на 8 марта прекратит действовать договор перестрахования самолетов. Врио главы "Победы" с 5 марта назначен заместитель по инженерно-авиационному обеспечению Андрей Юриков.

В этой ситуации, отмечает один из источников издания, принято решение о слиянии парков "Аэрофлота" и "России". "С флотом "Победы" вопрос не решен, две трети ее парка из 44 бортов принадлежат российскому лизингодателю, возможно, она сможет остаться отдельной компанией", — уточнил он. В "Аэрофлоте", "России" и "Победе" отказались от комментариев.

В последние дни февраля, по информации газеты, группа "Аэрофлот" договорилась о возможности перестрахования рисков в РНПК (структура ЦБ). Но, сказал один из источников, лизингодатель "Победы" отказался внести в договор нового перестраховщика.

Евросоюз 26 февраля ввел санкции, запрещающие поставки, продажу, лизинг, техобслуживание и страхование самолетов в России. Многие авиакомпании уже получили уведомления о разрыве контрактов, хотя по ряду самолетов они все еще действуют, вплоть до 28 марта. Но прекращение перестрахования означает автоматический запрет на использование самолетов.

По данным консалтинговой компании Cirium, из 980 пассажирских самолетов, которые используют российские авиаперевозчики, более 500 (общей стоимостью более $10 млрд) находятся в лизинге иностранных владельцев. По данным агентства IBA, крупнейший иностранный лизингодатель для авиакомпаний РФ — ирландская AerCap (152 самолета), за ним идет SMBC Aviation Capital (входит в японскую группу Sumitomo, 36 самолетов) на третьем месте — Air Lease Corporation (США, 34 самолета). Среди крупнейших по доли рынка российских лессоров — "ГТЛК" (включая ирландскую "дочку" GTLK Europe — 95 самолетов), "ПСБ Лизинг" (77), "ВЭБ-Лизинг" (76), "ВТБ Лизинг" (74), "Сбербанк лизинг" (67).