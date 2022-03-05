В ОАЭ, Армению и Израиль полеты прекращены с 4 марта, в Азербайджан — с 5 марта.

Отмечается, что решение принято "в связи со сложившейся геополитической ситуацией".

Как сообщалось, в пятницу борт "Уральских авиалиний", который должен был вывезти пассажиров из Дубая, был задержан для проверки документов. Как решилась ситуация с задержанным самолетом, в пресс-службе не прокомментировали.

S7 на фоне сообщений об аресте самолетов также отменила ряд рейсов за рубеж. Помимо закрытых направлений в Европу были отменены рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Египет, Таиланд, Южную Корею.

Как сообщалось, Евросоюз опубликовал в ночь с 25 на 26 февраля обновленный пакет санкций против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. Документ, в частности, запрещает поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства и запчастей к ним. Лизинговым компаниям запрещено заключать новые контракты с российскими компаниями и необходимо разорвать действующие в течение 30 дней.

Об отзыве нескольких самолетов от лизингодателей накануне заявил директор по правовым вопросам "Победы" Алексей Танкевич. До этого источник в авиакомпании сообщал об аресте одного Boeing-737 в аэропорту Стамбула. Об аресте одного Boeing-777 в Мехико из-за аннуляции страховки также сообщала Nordwind. Другие российские авиакомпании официально пока не заявляли о таких случаях.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.

В настоящее время флот "Уральских авиалиний" составляют 53 Airbus (14 А321, 24 А320, 5 А319, 3 A320neo, 7 А321neo). Все они эксплуатируются на условиях операционного лизинга.