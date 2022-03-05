«С перевозчиком работали многие туроператоры, в их числе «Интурист», TUI, Space Travel, TEZ Tour, «Библио Глобус» и другие. У кого-то были блоки мест на бортах перевозчика, другие брали билеты на рейсы S7 в свободной продаже, в системах GDS.

Сейчас они ищут варианты для возвращения туристов», — отмечают в АТОР.

По ее данным, у «Интуриста» были большие блоки мест на S7 из Москвы и регионов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

«Туристов, находящихся на курортах, туроператор пересаживает на рейсы AZUR air либо других авиакомпаний. В случае невозможности отправки клиентов в Египет другими рейсами, их туры будут аннулированы с размещением денежных средств на депозите», – рассказали в ассоциации.

Туристам Space Travel, как и клиентам других компаний, также будут предложены перелеты на рейсах других авиаперевозчиков. Им предлагается быть на связи со своими турагентами, которые получают актуальную информацию от туроператоров.

«Туристов, которые не смогли вылететь на S7 с курортов Таиланда, обещают доставить в Россию рейсами «Аэрофлота», который продолжает полёты на Пхукет», — сообщает АТОР.

Самостоятельным туристам, планировавшим полёты за рубеж, авиакомпания предложила полный возврат стоимости билетов.

«По вопросам отправки в Россию туристов с билетами на рейсы S7 Airlines, уже находящихся за рубежом, пожалуйста, обращайтесь в представительства S7 Airlines в аэропорту вылета», — говорится в сообщении перевозчика.

Авиакомпания S7 Airlines ранее заявила, что с 5 марта вынуждена отменить все международные рейсы.