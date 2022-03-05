"По решению авиационных властей продлены ограничения на использование воздушного пространства в зоне полетов аэропортов юга России до 14 марта 03:45 мск", — сообщает пресс-служба ГК "Аэродинамика" (управляет аэропортами Краснодара, Анапы и Сочи).
Уточняется, что аэропорт Сочи, как временный хаб для жителей и гостей Краснодарского края, работает в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что зона для полетов на юге страны признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров, поэтому порядка 10 аэропортов, в том числе в Краснодаре, Анапе и Геленджике, были закрыты до 8 марта.