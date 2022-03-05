Уточняется, что аэропорт Сочи, как временный хаб для жителей и гостей Краснодарского края, работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что зона для полетов на юге страны признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров, поэтому порядка 10 аэропортов, в том числе в Краснодаре, Анапе и Геленджике, были закрыты до 8 марта.