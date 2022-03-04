Официальный сайт сервиса в пятницу вечером перестал выполнять запросы по поиску объектов размещения на территории России. При этом поиск отелей для зарубежного бронирования все еще возможен.

Официального уведомления от компании пока не поступало.

Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc. По оценкам экспертов, на российском рынке онлайн-бронирования отелей ему также принадлежит наибольшая доля, которая составляет, по разным данным, от 60 до 70%.