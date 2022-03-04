Согласно универсальному сервису Роскомнадзора по поверке блокировок страниц и сайтов, в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля.

Ранее в пятницу в ведомстве сообщили о полной блокировке в РФ соцсети Facebook.

1 марта Роскомнадзор вновь начал замедление трафика Twitter в РФ на стационарных компьютерах "в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине".

В ведомстве напомнили, что с 10 марта 2021 года Роскомнадзор замедлял работу Twitter на мобильных и стационарных устройствах на территории РФ за неудаление информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

17 мая 2021 года после удаления службами модерации Twitter свыше 91% запрещенной информации были сняты ограничения доступа в фиксированных сетях с сохранением замедления трафика Twitter на мобильных устройствах.

По данным ведомства, неудаленными остаются более 800 материалов, по которым Роскомнадзор направил в Twitter около 1,7 тыс. уведомлений о необходимости удаления противоправной информации.

Кроме того, добавили в Роскомнадзоре, компания Twitter не исполнила ряд требований закона "О приземлении".