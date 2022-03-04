"4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook (принадлежит компании Meta Platforms) на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.

По данным Роскомнадзора, с октября 2020 года зафиксировано "26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook".

В ведомстве отметили, что подобные ограничения запрещены Федеральным законом 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", принятым, в том числе, "для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах".

В Роскомнадзоре 25 февраля сообщили о замедлении трафика Facebook в РФ.